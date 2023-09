VIDEO: estafa en TransMilenio con venta de queso a bajo precio

TransMilenio , el sistema de transporte público de Bogotá, es conocido por ser el escenario de numerosas historias pintorescas y, en ocasiones, por las sorprendentes anécdotas que sus usuarios comparten en las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión, se convirtió en el escenario de una estafa que deja a una pasajera con una desagradable sorpresa.

La protagonista de esta historia decidió compartir su experiencia a través de su cuenta en la red social TikTok, en la que su relato se volvió viral en cuestión de horas.

Según su versión, la mujer se encontraba realizando un trayecto entre las estaciones Terreros y San Mateo cuando un vendedor ambulante abordó el bus para ofrecer quesos a un precio irresistible: solo 6.000 pesos por libra. El vendedor aseguró que se trataba de queso traído de Ubaté, una región famosa por la calidad de sus productos lácteos.

La oferta parecía tentadora, y el vendedor, para persuadir a los pasajeros, les ofrecía una pequeña muestra del producto. La mujer, confiada en la calidad del queso, decidió probarlo y quedó satisfecha con su sabor. Sin embargo, al llegar a casa y abrir el paquete de queso que había adquirido, se llevó una desagradable sorpresa. El producto que había comprado no era queso genuino.

La mujer compartió su experiencia en un video de TikTok, mostrando cómo el producto se desmorona en sus manos y cuestionando su autenticidad.

"Él dio la prueba del queso y estaba super rico y yo lo compré. Llego aquí a la casa y, oh sorpresa, lo que vendieron como queso no sé si es una mezcla de maicena, o si tiene cal, no sé, no sé qué tiene, pero queso no es", expresó la víctima de estafa en su video.

Este incidente desata una oleada de reacciones en redes sociales, con algunos internautas cuestionando la credulidad de la mujer por comprar un producto tan delicado como el queso a un vendedor ambulante en el sistema de transporte público. Sin embargo, otros han expresado su solidaridad y han destacado la importancia de estar alerta ante posibles estafas.

Esta historia pone de manifiesto la necesidad de que las autoridades competentes refuercen la regulación y el control de los vendedores ambulantes que operan en TransMilenio. Si bien muchos de estos vendedores son honestos y trabajadores que buscan ganarse la vida de manera digna, incidentes como este subrayan la importancia de garantizar la calidad y autenticidad de los productos que se ofrecen a los pasajeros.

En conclusión, la historia de la estafa del queso en TransMilenio sirve como recordatorio de la importancia de la vigilancia y la precaución al realizar compras en lugares públicos, especialmente cuando se trata de productos perecederos como los alimentos. Además, resalta la necesidad de implementar medidas para proteger a los usuarios de posibles estafas por parte de vendedores ambulantes en el sistema de transporte público de Bogotá.

