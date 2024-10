Horóscopo: la verdad sobre la teoría de que los signos zodiacales cambiaron ¿es verdad?

En los últimos años, ha circulado información en internet afirmando que los signos zodiacales cambiaron. Según algunos rumores, un nuevo signo llamado "Ofiuco" fue añadido al zodiaco, alterando las fechas de los signos tradicionales que todos conocemos.

Esto ha generado gran confusión y preocupación entre quienes siguen la astrología, pero ¿qué tan cierta es esta información?

De dónde salió el rumor de que cambiaron los signos zodiacales?

La controversia sobre los cambios en los signos zodiacales surgió en 2016, cuando la NASA publicó un artículo explicando el concepto astronómico detrás de los signos del zodiaco. La NASA aclaró que hace más de 3,000 años, los babilonios, quienes crearon el zodiaco que conocemos hoy, basaron los signos en la posición del Sol frente a las constelaciones en el cielo.

Sin embargo, en la actualidad, debido al fenómeno conocido como "precesión de los equinoccios", las estrellas ya no se encuentran en la misma posición que hace milenios. Esto significa que la relación entre los signos y las constelaciones ha cambiado ligeramente con el tiempo.

Además, los babilonios decidieron dividir el zodiaco en 12 partes, aunque sabían de la existencia de una decimotercera constelación, Ofiuco. No obstante, decidieron no incluirla, probablemente para que su sistema zodiacal coincidiera con los 12 meses del calendario.

¿Qué es Ofiuco?

Ofiuco es una constelación que se encuentra entre Sagitario y Escorpio, y algunos astrónomos han sugerido que, si se hubiera considerado en el sistema zodiacal, podría haber alterado las fechas de los signos tal como los conocemos. Según esta teoría, las personas nacidas entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre pertenecerían al signo de Ofiuco. Sin embargo, esta idea nunca fue adoptada por los astrólogos.

¿Cambió realmente el zodiaco?

A pesar de los rumores, la introducción de Ofiuco no ha cambiado el zodiaco tradicional que usamos para la astrología. Los astrólogos siguen utilizando el sistema de 12 signos que se ha mantenido por siglos. La astrología se basa en la relación simbólica entre la posición de los planetas y la personalidad, no en la posición exacta de las estrellas o constelaciones en el cielo. Por lo tanto, los signos zodiacales no han cambiado.

La incorporación de Ofiuco es una teoría astronómica, pero no ha sido aceptada en el ámbito astrológico. Si naciste bajo un signo determinado, puedes estar seguro de que sigue siendo el mismo.

