Así será el primer día de Rock al Parque 2025: horarios, bandas y escenarios

Llega una de las fechas más esperadas por los amantes del rock en Bogotá: el sábado 21 de junio comienza oficialmente la edición 29 del Festival Rock al Parque2025. Como es tradición, el parque Simón Bolívar se convertirá en el epicentro de la música, la diversidad y la resistencia sonora, con un cartel que mezcla lo mejor del talento distrital, nacional e internacional. La entrada es completamente gratuita, así que no hay excusa para no dejarse contagiar por la energía del festival.

Este año, Rock al Parque no solo promete potentes descargas musicales, sino también una agenda académica que fortalece la memoria cultural y el intercambio de saberes en torno al género.

El sábado marcará el inicio de tres días intensos de música. Tres escenarios, Plaza, Bio by Electrolit y Eco, estarán activos desde las 2:00 p.m., y los asistentes podrán disfrutar de géneros que van desde el metal extremo hasta el punk y el reggae rock latinoamericano.

Rock al Parque: cartel completo y horarios del sábado 21

La jornada del sábado está dividida entre tres tarimas, cada una con su propia identidad musical. En el escenario Plaza, el metal tomará el control con bandas como Herejía y Devasted, ambas de Bogotá. Desde Medellín llegarán leyendas como Tenebrarum y Reencarnación, mientras que los actos internacionales serán liderados por Hirax (EE.UU.), Belphegor (Austria) y Dismember (Suecia). La jornada cierra con la fuerza de Somberspawn, otra agrupación seleccionada por convocatoria distrital.

En el escenario Bio by Electrolit, la mezcla será más diversa. El punk feminista de Polikarpa y sus Viciosas compartirá tarima con propuestas extranjeras como Parabellum (España) y A.N.I.M.A.L. (Argentina), una de las bandas más esperadas del día. Desde Chile llega Mawiza, y el bloque distrital estará representado por agrupaciones como Mortalem, Okinawa Bullets y Sin Pudor.

Por su parte, el escenario Eco ofrecerá una selección igualmente poderosa. Allí tocarán bandas como Rain of Fire (Tuluá), Cemican (México) con su propuesta de metal prehispánico, y los brasileños de Black Pantera, conocidos por su mensaje social y potencia escénica. El talento local no se queda atrás con nombres como Dead Silence y Keep the Rage.

Una experiencia que va más allá de la música en Rock al Parque

Rock al Parque 2025 no es solo un festival de música: es un espacio de convivencia, cultura y expresión. En esta edición, como en años anteriores, se reforzarán los mensajes de respeto, diversidad y apropiación del espacio público. Además de los conciertos, el evento ofrecerá una agenda académica, actividades familiares y zonas especiales como ‘Hecho en Bogotá’, donde se exhiben productos y servicios locales.

Si planeas asistir, se recomienda llegar temprano, usar ropa cómoda, hidratarse y seguir las recomendaciones logísticas de TransMilenio, que dispondrá de operación especial durante el fin de semana. También es clave tener presente que no se permite el ingreso de objetos cortopunzantes ni sustancias prohibidas.

Este sábado 21 de junio, el parque Simón Bolívar será testigo de una jornada inolvidable. Rock al Parque reafirma su rol como uno de los festivales más importantes de América Latina, donde lo gratuito no está reñido con la calidad. ¡El rock vive y resiste, y tú estás invitado!

