Deslumbrante alfombra plateada en los Premios Emmy 2024: estrellas, estilo y glamour

La esperada noche de los Premios Emmy 2024 finalmente llegó al Peacock Theater de Los Ángeles, presentada por el carismático actor y humorista Anthony Anderson.

La 75ª ceremonia anual, que originalmente fue pospuesta debido a la huelga de actores y empleados del SAG-AFTRA el año pasado, fue todo un despliegue de talento y reconocimiento para lo mejor de la televisión en 2023.

Entre los grandes ganadores se encuentran aclamadas series como The Crown, The Last of Us, The White Lotus, Succession y Yellowjackets. Sin embargo, antes de que las estatuillas brillaran en el escenario, los reflectores se dirigieron a la alfombra plateada, donde las estrellas de estas producciones deslumbraron con su elegancia y estilo.

El desfile de moda en la alfombra plateada de los Emmys 2024 fue un espectáculo en sí mismo. Actrices y actores deslumbraron con sus elecciones de vestuario, consolidando la reputación de los premios como un evento de referencia en el mundo de la moda.

Selena Gomez, la cantante y empresaria, se destacó con un vestido bordado con transparencias de Oscar de la Renta, añadiendo un toque de sofisticación a la velada.

Elizabeth Debicki, la talentosa actriz de The Crown, sorprendió con un elegante vestido rojo vino de Christian Dior Alta Costura que cambiaba de color según la iluminación, creando un impacto visual impresionante.

La actriz y modelo Camila Morrone no se quedó atrás, luciendo un espectacular vestido rojo de Atelier Versace que capturó todas las miradas.

Jenna Ortega, conocida por su papel en Merlina, deslumbró en un minivestido bordado con transparencias de Christian Dior Alta Costura, resaltando su estilo único.

La pareja Kourtney Kardashian y Travis Barker, siempre fieles a su estética punk, no defraudaron con su presencia en la alfombra, agregando su toque distintivo a la noche.

El actor Jason Sudeikis, protagonista de Ted Lasso, optó por un tuxedo blanco, combinando elegancia y modernidad. Y Jeremy Allen White, el novio de Rosalía, no solo sorprendió en la alfombra plateada sino que también se destacó por su estilo único, complementando la diversidad de looks que adornaron la velada.

La alfombra plateada de los Premios Emmy 2024 no solo fue un preludio visualmente impactante para la ceremonia, sino que también consolidó la reputación de este evento como un escaparate de moda donde las estrellas de la pantalla brillan tanto por su talento como por su estilo.

La noche, llena de emociones y reconocimientos, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los amantes de la televisión y la moda.

