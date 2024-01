Premios Emmy 2024: producciones nominadas, hora y gala en vivo

Dramas Destacados:

En un año prolífico para los dramas televisivos, "The Last of Us" y "The White Lotus" podrían sentir la competencia al enfrentarse a la aclamada "Succession". La adaptación televisiva del videojuego, "The Last of Us", ya se llevó ocho Emmys en categorías técnicas previas, pero enfrenta una fuerte competencia. "The White Lotus", una sátira glamorosa sobre la alta sociedad, cambió de miniserie a drama en su segunda temporada en Italia. Jennifer Coolidge destaca como favorita para Mejor Actriz.