Muere el influencer Sebastián Bautista tras terrible accidente de tránsito

Sebastián Bautista, el popular youtuber reconocido por sus videos centrados en la superación de la vida y temas de belleza, perdió la vida a los 23 años en un trágico accidente de tránsito.

La noticia fue confirmada por su amiga y también creadora de contenido, Diana Estrada, quien es conocida por su participación como conductora en 'La venganza extra' de MTV.

"Chiquis, no sé qué voy hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba. Me dejaste una herida muy profunda, sólo le pido a Dios que me de fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo", escribió su amiga cercana.

El accidente tuvo lugar en la Isla Altamura de la Bahía Santa María, ubicada en Sinaloa. Sebastián Bautista se encontraba a bordo de un vehículo tipo RZR de Polarís modelo 2023 cuando ocurrió el accidente.

Según los informes preliminares, el automóvil volcó, lo que terminó en la muerte del creador de contenido. El vehículo habría caído sobre su humanidad.

Diana Estrada compartió imágenes y videos en sus redes sociales en los que aparecía junto a Sebastián Bautista, acompañados de un emotivo mensaje de despedida.

La noticia ha conmocionado a sus seguidores y a la comunidad de creadores de contenido en línea, quienes expresaron sus condolencias a través de las redes sociales.

Sebastián Bautista, originario de Tijuana, ciudad fronteriza de México, era reconocido por su enfoque positivo y motivacional en sus videos, los cuales abordaban temas de superación personal y consejos de belleza.

Las circunstancias exactas que llevaron al accidente aún están bajo investigación. Se presume que el vehículo en el que se encontraba Sebastián Bautista iba a una velocidad excesiva, pero las autoridades competentes están llevando a cabo una exhaustiva revisión para determinar las causas precisas del trágico suceso.

La comunidad de creadores de contenido y seguidores de Sebastián Bautista se unen en luto por la pérdida de este joven talentoso.

