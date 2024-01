Momento exacto en que se escapa perro de Yeferson Cossio, ¿de quién es la culpa?

Las redes sociales se volcaron alrededor de una denuncia pública que hizo el creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio, quien contó a través de su cuenta oficial de Instagram @yefersoncossio, que uno de sus perros llamado 'Yackie' se encontraba perdido y, según él, la culpa la tendría la veterinaria.

De acuerdo al creador de contenido, sobre la media noche su mascota comenzó a vomitar en repetidas ocasiones y al no querer automedicarla, decidió llevarla al veterinario, ya que las personas que están al pendiente de sus animales ya no se encontraban en su casa, por tal razón decidió enviar a 'Yackie' al veterinario, tarea que le encomendó a uno de sus escoltas.

Tras la perdida de su mascota, el influencer se mostró devastado y muy molesto con la veterinaria, pensando que habían sido los culpables. Sin embargo, luego de seis horas de búsqueda logró encontrar a 'Yackie' y al obtener imágenes de las cámaras de seguridad decidió salir a retractarse por lo dicho y revelar quien realmente fue el culpable de este hecho.

En los metrajes se puede ver el momento el que el escolta llega a la veterinaria y baja a la perrita, sin correa, y la ingresa al establecimiento. Una vez dentro el hombre se desentiende del animal y se le ve caminar por el sitio sin control alguno, buscando siempre la puerta. En un momento una persona ingresa a la veterinaria y la perrita aprovecha para salirse.

Según Cossio, muchas personas se unieron a la búsqueda de 'Yackie', hasta que un joven, al parecer domiciliario de Rappi, la encontró en una quebrada, asustada y desorientada. Tras la publicación, los usuarios en Instagram comenzaron a comentar lo relatado por el creador de contenido, diciendo en su mayoría que la culpa era del escolta, pero que sobre todo del influencer, quien confía a su mascota y no se percata de que lo lleven con correa como debería ser.

"Si tanto la amas, si es tu hija, ¿por qué no te ocupaste tú mismo de llevarla a la veterinaria?", "Entiendo tu rabia y frustración, pero no creo que la veterinaria tenga la culpa, el ser humano siempre quiere buscar culpables cuando algo malo sucede", "Que bueno que ya esté en casa yo perrita, pero mis que no estoy de acuerdo contigo la veterinaria no tiene la culpa, si no de la persona que la llevo", fueron algunos de los comentarios.

