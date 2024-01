VIDEO: graban a supuestos extraterrestres gigantes en Brasil

En las redes sociales se viralizó un video inquietante, en el que un grupo de turistas que realizaban una caminata en la isla Ilha do Mel, en Brasil, captaron un extraño ser, caminando en una montaña. Debido a lo extraño del suceso, muchos empezaron a especular y llegaron a la conclusión de que se trataba de un extraterrestre.

De acuerdo con quienes subieron el video, la altura de este ser fue lo que llamo la atención de todos, ya que desde la distancia seguía viéndose descomunalmente alto, de una altura de aproximadamente tres metros, por lo que todos quedaron impactados por lo sucedido.

Las redes sociales se inundaron de comentarios donde muchos intentaban explicar lo sucedido y otros daban por sentado de que se trataba de un avistamiento de seres de otro mundo, el usuario que subió el video escribió: “Es demasiado grande (alto) para ser una persona. Mira cómo se mueve, es muy extraño, ve lo rápido que se mueve”. Lo que generó una atmosfera de misterio e incertidumbre entre los internautas.

Lo cierto y para infortunio de los amantes de lo paranormal, es que se trató de una confusión, ya que tiempo después un basquetbolista italiano explicó que él es quien sale en el video. Felipe Motta indicó en su cuenta oficial de Instagram que no se trataba de ningún extraterrestre, sino que, los turistas lo confundieron con un alien, ya que él mide más de dos metros: “Seguí un sendero para disfrutar de la naturaleza y de esta vista, pero entonces la gente me tomó una foto, la envió a una página de chismes y me llamó alien”, mencionó Motta.

A pesar de la aclaración del deportista, hay Quines aseguran que él solo está aprovechando la situación para ganar fama y que se trata de uno de los videos más claros de un avistamiento extraterrestre.

