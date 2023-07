Escalofriante relato de un hombre que se topó con un fantasma en un hospital

Las historias sobre fenómenos paranormales abundan en las redes sociales, donde cada día es más fácil documentar estas situaciones que no tienen una aparente explicación científica o racional, haciendo que la idea de que los fantasmas existen tome fuerza.

Precisamente un relato sobre este tema se ha hecho viral en redes, donde un hombre cuenta la escalofriante historia que vivió en un Hospital de Perú, al que llegó cuando su mamá se enfermó gravemente y tuvo que llevarla de urgencias, sin saber que pasaría el peor susto de su vida.

El joven cuenta que al llegar al centro asistencial los médicos le diagnostican a su madre problemas en la vesícula, lo que termina en una intervención quirúrgica complicada que tomó varias horas y lo tuvo ansioso durante mucho tiempo.

Al llegar al área de cuidados intensivos una enfermera lo llevó a la sala de espera para que tomara asiento, donde con el pasar de los minutos le fue cogiendo el sueño, cuando de la sala salió un enfermero que le preguntó si estaba con alguna persona, a lo que él respondió que esperaba a su mamá; el profesional se fue y lo dejó algo intranquilo.

El tiempo pasaba y no tenía ninguna información, por lo que volvió a recostarse en la silla, pero volvió a salir alguien de la sala de cuidados intensivos, pero esta vez era un anciano, inquietante, quien le preguntó por su madre y le dijo que saldría bien de la operación, el joven le agradeció y segundos después quiso alcanzarlo para preguntarle si sabía algo, pero cuando dio la vuelta ya no lo encontró.

"Yo en ese momento sentí un adormecimiento en mi cabeza muy fuerte y en todo mi cuerpo (...) sentí tanto miedo al ver que la persona no estaba allí y fui corriendo a mi sitio", indicó Paul Berrocal, protagonista de la historia.

Quien finalizó contando que una de las enfermeras le contó que no era la primera vez que ocurría: "Yo he escuchado a otros familiares decir que una persona mayor se les ha acercado y les dijo: '¿Están esperando a un familiar suyo? Prepárense para lo peor' y dicho familiar fallecía. No sé quién es, un ángel de la muerte o no, pero no eres la primera persona que me lo cuenta".

