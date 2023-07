Graciosa expresión de periodista sobre la temperatura: "Dormimos con el cul* más fresquito"

Hacer televisión no es una tarea fácil y menos cuando los reporteros deben hacer salida al aire, donde todo es en vivo y no se pueden cometer errores, dejando cientos de momentos vergonzosos , inmortalizados, que muchos desean no protagonizar.

Esto fue lo que le paso a una periodista española que se dejó llevar y habló muy relajada sobre su sección. Todo ocurrió en el programa español 'Hablando Claro', conocido por acompañar las mañanas de los ciudadanos, haciendo repasos por varios temas de actualidad y entretenimiento, entre ellos el reporte del clima.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6

Aunque no pareciera, esta sección es una de las más vistas, sobre todo en época de verano, donde el calor es incesante y es muy útil saber los máximos de temperatura para saber si pueden hacerse planes o no, y esta es la información que la reportera está a punto de dar.

Publicidad

Pues bien, resulta que las temperaturas bajaron y era una grata noticia saber que las familias y los amigos podían disfrutar del verano. La reportera en pleno programa dijo: "Dormimos muchos con el culo más fresquito", dejando claro que lo que dijo fue con sentimiento, pues seguramente el calor la tenía cansada.

Como era de esperarse, cientos de internautas se sintieron identificados con la comunicadora y dejaron muchos comentarios en la publicación. Estos fueron algunos de ellos: “Periodismo veraniego”, “Fuera de tono”, “Se nota que le nació del corazón esa expresión”.

Sorprendiendo a muchos, las palabras de la reportera le han dado la vuelta al mundo, donde muchos la defienden diciendo que les gusta más la naturalidad de las personas y no a alguien que parezca un robot que dice puros datos informativos.

"Dormimos muchos con el culo más fresquito". Periodismo veraniego en #HablandoClaro25j en @La1_tve pic.twitter.com/OmzECuf9LW — Laura F. Arambarri (@LauraFArambarri) July 25, 2023

Publicidad

Te puede interesar: La historia de la canción Color Moreno