Son muchas las historias que a diario se escuchan de personas que, buscando el famoso sueño americano, viajan a EE. UU ., en busca de mejores oportunidades, sin embargo, también son muchas las que se oyen de personas que no logran ‘cruzar el charco’, como se diría popularmente.

Este fue el caso que le ocurrió a una ciudadana mexicana quien al intentar ingresar por segunda vez al país norteamericano las autoridades le impidieron su paso. La mujer contó su anécdota a través de un video en TikTok que se hizo viral por lo que muchas personas se sintieron identificadas con su pesadilla.

Según cuenta la mujer quien en su cuenta de TikTok se identifica como @lizz22r había estado en dicho país trabajando anteriormente, pero como su visa le permitía estar únicamente por 6 meses y era solo para turismo más no para trabajar, decidió regresar por dos semanas a su país natal y fue luego cuando intentó ingresar por segunda vez cuando la pasó muy mal según dijo.

Asegura que una vez llegó al aeropuerto fue interceptada por dos policías que le hicieron sacar todo de la maleta y le empezaron a hacer muchas preguntas, “me aventaron toda la ropa, literal hasta los calzones”, afirmó la mujer.

Así mismo dijo que en ese momento se sintió un poco nerviosa, aunque no llevaba nada extraño en la maleta, pero empezó a sospechar que algo no iba bien, entre las preguntas le indagaron cuánto tiempo había estado la última vez en Estados Unidos y hace cuánto tiempo regresó a México y pues al verla nerviosa le empezaron a revisar el celular sin su consentimiento. “Uno de ellos agarró mi celular y me miraba la galería de fotos y videos y como yo ya había borrado todo se fue directamente a mi WhatsApp”, relató.

Ya en ese momento, asegura, el policía encontró una conversación con su pareja donde le solicitaba que la recogiera del trabajo, por lo que ya en ese punto era imposible negar que había estado allí trabajando.

Tras todo este confuso y difícil momento la enviaron al cuarto de migración donde ella solicitó le permitieran hacer una llamada para contarle a sus familiares que no había podido ingresar a los EE. UU., al poco tiempo otro policía ‘más buena gente’ le dijo que la buena noticia era que ese mismo día regresaría a su país de origen.