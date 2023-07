Les cancelan el matrimonio porque la novia, en broma, respondió que no

El matrimonio; el sueño de muchas parejas y sobre todo el de muchas mujeres, se supone que debería ser uno de los días más felices de la vida, sin embargo, no fue así para una pareja a la que le cancelaron la ceremonia por una desafortunada broma de la novia.

El video del momento que fue captado por uno de los asistentes a la ceremonia de carácter civil, fue subido a la plataforma TikTok y se hizo viral por lo particular del caso; lo que parecía ser ‘un simple chascarrillo’ resultó ocasionando la cancelación de la boda.

En el clip se escucha hablar al juez que estaba dirigiendo la ceremonia cuando le pregunta al hombre: “Danilo, ¿es de su libre y espontánea voluntad casarse con la señorita Miriam?”, él respondió que sí y cuando le tocó el turno a la mujer esto fue lo que dijo: “Señora Miriam, ¿es de su libre y espontánea voluntad casarse con el señor Danilo?”, ella con cara de seriedad respondió que no, luego hizo una sonrisa con cara de que quiso hacer una broma y aunque eso hizo reír a los invitados, el hecho no fue tomado de la mejor manera por el juez, quien decidió suspender la unión.

Publicidad



“No puede bromear (…) no tiene disculpas. Infelizmente, hoy no podremos realizar la ceremonia”, expresó quien presidía el evento y luego procedió a devolver los anillos e indicar que la pareja podía hacer una nueva cita para la próxima semana.

Aunque se desconoce si la decisión del juez fue legal o no, en las redes sociales el hecho generó un intenso debate pues algunos defendían a la mujer diciendo que en medio de los nervios una broma no es ningún pecado, pero otros dijeron que en este tipo de situaciones no se puede bromear.

Publicidad

“El joven tiene otra oportunidad para pensar bien las cosas”; “extremo el juez no tiene criterio, podría haberlos casado igual los curas hacen bromas igual, no me pareció”; “Y entonces, cuando el juez llega tarde a la ceremonia, como se toma esa situación, nos reímos, solicitamos el reembolso”; “es una declaración juramentada. Su primera respuesta fue No, lo cual impide continuar el matrimonio”; “no tuve esa suerte”; “que capte las señales que le da la vida”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en la publicación.

Te puede interesar: Final tensa en la Batalla Red Bull