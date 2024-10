¡Qué dolor! Porsche termina estampillado contra un barandal, ¿por afanada?

Un tremendo golpe, pero no solo al carro, sino al bolsillo. Este lunes, un Porsche 718 Cayman, nada menos que un lujoso deportivo de 650 millones de pesos, terminó estampillado contra la baranda del puente vehicular que conecta a La Estrella con Sabaneta, en la zona metropolitana de Medellí n.

El lujoso deportivo, que puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas cuatro segundos, terminó sufriendo las consecuencias del exceso de velocidad y las condiciones del pavimento mojado.

Todo ocurrió hacia las 3:30 de la tarde. Según las primeras versiones, la conductora, que venía acompañada, perdió el control del vehículo al intentar frenar sobre una zona pintada de rojo que marca el paso de una ciclorruta en el puente.

El asfalto mojado jugó en su contra, y el Porsche, en lugar de detenerse suavemente, terminó impactando directamente contra la baranda. A pesar del choque, tanto la conductora como su acompañante salieron ilesos, aunque el carro, bueno, no corrió con la misma suerte.

Este modelo, el Porsche 718 Cayman, es uno de los más deseados por los amantes de los autos deportivos. Con su diseño aerodinámico y su potencia bajo el capó, es capaz de desarrollar grandes velocidades en cuestión de segundos; Sin embargo, esta vez, la combinación de velocidad y el estado del pavimento resultó en un desafortunado accidente que terminó con el lujoso vehículo en una grúa, directo a un taller donde seguramente necesitará varias reparaciones.

Los agentes de la Secretaría de Movilidad de Sabaneta llegaron rápidamente al lugar para atender el incidente. Tras realizar los peritajes correspondientes, confirmaron que no se reportaron heridos en el accidente y que las dos personas a bordo estaban en buen estado de salud. El carro, eso sí, quedó bastante averiado y necesitó la intervención de una grúa para ser retirado del lugar.

Las imágenes del accidente pronto se hicieron virales en redes sociales, donde los comentarios no se hicieron esperar. Muchos lamentaban el daño sufrido por un carro de tal valor, mientras que otros bromeaban sobre el alto costo que representará repararlo.

No es para menos, un deportivo de ese calibre tiene piezas de lujo que no son precisamente económicas, y el golpe no solo fue al puente o a la estructura del auto, sino también al bolsillo de la dueña.

Este accidente, aunque aparatoso, no dejó víctimas ni heridos graves, pero seguro sí dejará un hueco en las finanzas de quien conduce uno de los vehículos más icónicos del mundo deportivo.

