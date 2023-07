Video: mamá le celebra los 18 a su hijo con bailarina erótica y desata polémica

En los países latinoamericanos es tradicional que, en el género femenino, la celebración de los 15 años se festeje por todo lo alto pues significa el paso de ser niña a convertirse en mujer y en el caso del género contrario los 18 años significan el paso de los jóvenes a convertirse en hombres, por esta razón al cumplir esta edad se tiene la tradición de hacer un gran festejo.

Pues esto fue lo que quiso hacer una mamá mexicana en el cumpleaños No. 18 de su hijo, pero una situación inesperada generó revuelo en redes sociales tras la viralización del video de esta celebración. El hecho se presentó en el Estado mexicano de Nuevo León.

El video muestra el momento en el que la mamá del joven lo sorprende al ingresar al recinto con una torta mientras el joven se preparaba para pedir un deseo al alcanzar la mayoría de edad, pero después de soplar las velas, una bailarina exótica entra en escena para saludar al joven e iniciar su presentación con movimientos sugestivos y provocativos lo cual generó un ambiente festivo entre los asistentes, mientras el cumpleañero la observaba atónito.

La publicación fue hecha a través de la cuenta de Instagram @rubenswindowtintllc y acompañada del texto “jajaja que gran regalo le dio esa madre a su hijo” mientras que en el video el texto dice “lo que todos quisieran a sus 18”.

El video, que ya cuenta con más de 19 millones de vistas y más de 1 millón 700 mil me gusta, ha generado opiniones y comentarios encontradas en las redes sociales , algunos cuestionaron la elección de la madre y expresaron su preocupación por el impacto que esta experiencia pueda tener en el joven. Otros, sin embargo, argumentaron que, al tratarse de su cumpleaños de 18, ya es mayor de edad y tiene el derecho de decidir sobre su propia fiesta.

Entre los más de 17 mil comentarios se puede leer: “cuando la mamá no tiene plata para el regalo y recuerda a la amiga que le debe dinero”, “lo que falta es que se levante y diga ‘mamá, quería una PlayStation 5, no esto”, “todos esperábamos al hombre araña”; “desde ese día, el Santi dejó de jugar Free Fire”; “Ay, pobre, lo van a traumar”, “Que gran estupidez, quejándose de que las sexualizan y utilizan, y ustedes mismas lo hacen”, “madre hay una sola pero una así ufff nunca”, “Todos necesitamos una madre come ella”.

