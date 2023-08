VIDEO: mujer se hizo las cejas debajo de un puente en Medellín y pagó $12.000

Me hice las cejas en plena calle🤣 📍En el centro de Medellín hay todo tipo de emprendimientos 😳 No se asusten que me quedaron así tan negras solo temporalmente🥹🤣 Ella tiene mucha experiencia y en cada cliente usa los materiales nuevos🫶🏽📍Estación San Antonio del metro 🚉 #centrodemedellin #viral #recomendaciones #medellin #tendencia #cejastutorial