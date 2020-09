El COVID-19 lo han padecido muchas personas y los famosos no han escapado a esa realidad. Eso fue justamente lo que le ocurrió a Yeison Jiménez quien aseguró que hubo negligencia médica para atenderlo.



El cantante de música popular dice que tuvo síntomas muy fuertes y que hasta "bajó 5 kilos en 8 días".



Yeison Jiménez denunció, además, que cuando llamaba a la EPS para recibir atención médica solo le hacían preguntas y que al final, después de 50 minutos, se cortaba.



"Me diagnosticaron el COVID-19 y no me volvieron a llamar. Yo llamaba al seguro para pedir asistencia. Solo me preguntaban de qué color tenía las uñas, que si se marcaban las costillas, que si tenía dificultad para respirar", recalcó.





A Yeison Jiménez le dio Covid-19 y denunció negligencia médica pic.twitter.com/9ErfQ88UXa — Pille pues (@PuesPille) September 26, 2020



El artista estuvo 15 días aislado, le hicieron nebulizaciones y superó la enfermedad.