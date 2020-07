Han pasado seis meses desde que Mack Roesh y Jessica Cediel terminaron su compromiso y aún sigue la disputa por el anillo.



Después de que Jessica saliera a hablar en sus redes sociales del tema y que hasta su ex le pidiera disculpas, ahora Mack Roesh volvió a hablar del anillo y que "aún no se lo han regresado".



Con una foto abrazados, Mack Roesh publicó un mensaje en el que afirma que "Ha habido meses de oportunidades para regresar y he intentado recoger en persona y también resolver". Incluso, dijo que escribieran en la última foto de la presentadora la frase "Mack dijo que puedes tener el anillo".