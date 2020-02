"Corroncha", le dijo Ana del Castillo a mujer que la ofendió y ella le arrojó espuma

Ana del Castillo sigue dando de qué hablar por su desparpajo a la hora de enfrentarse a quienes la critican por su manera de ser y por sus declaraciones.



Recientemente la cantante vallenata se presentó en Riohacha y allí tuvo un altercado con una mujer que, al parecer, la ofendía desde el público y le arrojaba espuma.



Muy molesta Ana del Castillo le pidió calmarse.



"Cálmate, que me la tienes montada tú y estás gorfa y fea. Yo no me estoy quejando por nada, pero eres tú quien me la tiene adentro, ¡cálmate! Y ¡corroncha! Yo era corroncha, pero ya no. Tú sigues siendo", le dijo Ana del Castillo a la mujer.



De repente le lanzan espuma a la cantante quien está en tarima para continuar con su show. En ese momento, los guardias intentan intervenir.





LUEGO DICEN QUE POR QUE ANA DEL CASTILLO ES VULGAR!



En una de las presentaciones de carnaval la Cantante vallenata Ana del castillo complacía a su público una asistente al espectáculo le arrojó espuma e insultandola como "CORROCHA" causando la reacción del artista. pic.twitter.com/mapTaHqp7V — EL INFORMATIVO (@Elinformativooo) February 22, 2020





Después de limpiarse un poco, Ana del Castillo siguió con su presentación.