La hermosa DJ Natalia Barulich no se guardó nada y explicó los motivos por los cuales terminó su relación con el famoso cantante paisa Maluma.

Natalia es reconocida por ser reservada con su vida privada, pero esta vez quiso ir un paso más allá y contar que fue lo que sucedió.

En una entrevista con Danny Morel, la modelo contó detalles sobre cómo fue su noviazgo con el artista, y algunas de esas confesiones no fueron agradables.

“Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica, sabría que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”, señaló la mujer.

Al parecer, la famosa pareja no logró tener una relación estable y todo se fue al piso, según Natalia, porque se había convertido en una relación tóxica.

“Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando un 100% y yo estaba recibiendo un 20%; diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja” subrayó la expareja del paisa.

Por momentos, afirmó, que cuando hablaba con sus amigos, estos le hacían caer en cuenta de muchas cosas, al punto de terminar con todo.

Cabe resaltar que la relación comenzó cuando juntos grabaron el video ‘Felices los 4’, clip que Natalia asegura fue prioridad en su carrera profesional.