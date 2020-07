Greeicy Rendón asustó a más de uno luego de haber publicado un video en el que aparece acostada en una camilla.

La artista preocupó a sus seguidores, pues en la grabación también estaba inconsciente.

Ella está acostumbrada a compartir constantemente con sus fans en redes, pero en esta ocasión duró varias horas sin estar activa. Pero para el alivio de muchos, Greeicy se pronunció y explicó que se trataba de un simple tratamiento médico y estaba anestesiada.

“Tranquilos, justo hoy tenía que hacerme un chequeo importante en el colon y me anestesiaron… La verdad no me acuerdo de nada de esto, pero Mike Bahía me grabó y creo que no hay mejor video de invitación para que escuchen hoy #LosConsejos”, posteó la caleña.

En la publicación se alcanzan a escuchar algunos balbuceos y frases sin sentido, pero era debido a la anestesia.

“Mi canción, estoy lista para bailar y llorar al tiempo”, “OMG. Quiero llorar, ¿qué te pasa?”, “la anestesia y sus cosas, espero que todo esté bien”, son algunos de los mensajes que recibió por parte de sus admiradoras y admiradores.

Greeicy reaparece luego del video en camilla y anestesiada... (2) pic.twitter.com/fCWB3IfKkv — @lacatrina (@LaCatrina21) July 2, 2020

Luego reapareció diciendo que por culpa del procedimiento había quedado “noqueada” y por eso quiso desconectarse de las redes para descansar el resto del día.