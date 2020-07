Luisa Fernanda W y Pipe Bueno nuevamente dieron de que hablar en redes, esta vez por la música, pues en Instagram grabaron un video y Luisa afirmó que en el embarazo ha comenzado a "odiar" algunas canciones del género ranchero o popular.

Luisa reveló que los temas musicales que dan ganas de llorar y son muy emotivas no le gustan desde que está embarazada y, precisamente, las composiciones del género popular y las rancheras son las que canta su novio Pipe Bueno.

“En el embarazo a Luisa no le gusta escuchar música como ranchera”, indicó el interprete quien se mostró un poco desconcertado.

Posteriormente, la Youtuber sonrió y dijo: “yo le digo, Pipe, yo te amo, pero...” y después de una sonrisa explicó las razones mencionadas anteriormente.

“Es que oír canciones de despecho en el embarazo, yo le digo a Pipe, amor, no escuches eso por favor”, sostuvo la paisa.

Muchos internautas, como ya es común, criticaron a la joven, pues aseguran que "ya no se aguanta nada" y que "no puede condicionar a su novio a no escuchar el género" que ha interpretado siempre.