La joven instagramer Daneidy Barrera, conocida en redes como 'Epa Colombia', salió a hablar por primera vez del lío judicial en el que está inmersa después de haber protagonizado actos vandálicos en una estación de TransMilenio en medio de protestas en la capital del país.



'Epa Colombia' asegura que le imputaron tres delitos en la Fiscalía: daño en bien ajeno, daño al transporte público y terrorismo.



"Esos delitos suman 23 años de cárcel. A mí me dieron más cárcel que a una persona que viola y mata en Colombia. Yo conseguí una abogada a que le pagué por su trabajo y ella fue quien le entregó mis redes sociales porque la Fiscalía nunca me hubiera quitado mi trabajo. El segundo abogado me dijo que aceptara cargos y que me rebajaban el 50% o sea 13 años y me entregaban mis redes. Nunca me las entregaron", señaló.





Daneidy Barrera también recalcó que pudo haberle pasado lo mismo que a la conocida 'vendedora de rosas'.



"A muchas personas que me compraban paquetes muy grandes de publicidad me tocó devolver ese dinero...me tocó pagar unos salarios mínimos, pagar los abogados y lo pagué todo con mi trabajo de las keratinas", dijo la instagramer.



Finalmente, manifestó que su condena aún no está fijada.