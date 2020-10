¡No era coronavirus, iba a dar a luz! A esposa de Falcao le diagnosticaron COVID-19 por error

Lorelei Tarón, esposa de Falcao García, compartió en su página web una curiosa anécdota que rodeó el nacimiento de Jedidiah, su cuarto bebé.

La artista contó que todo inició el jueves, un día antes de dar a luz, cuando empezó a sentirse mal. “durante la semana ya venía sintiéndome un poco rara, pero nada que resultara muy preocupante”, dijo.

Aseguró que pensó que se trataba de una intoxicación por comida, pero con el paso del tiempo se sentía peor, tanto, que tuvo que pedir a su cuñada que llevara a sus pequeñas Domi y Desi a una clase de tenis ya que ella no se sentía con la energía suficiente.

“Entonces decidí darme una larga ducha con agua calentita y de alguna manera eso me relajó. Después las niñas volvieron del tenis, y luego se hizo de noche y las acosté a dormir”, agregó.

Lorelei explicó que, al no poder dormir, decidió esperar a que Falcao llegara a la madrugada, después de un partido. Al verla tan mal, ‘El Tigre’ le dijo que debían llamar al ginecólogo a lo que ella se negó, por lo cual decidieron contactar al médico de Falcao.

“Mareo, descomposición, escalofríos y en un abrir y cerrar de ojos concluyó que se trataba de coronavirus”, reveló.

Dijo que le pidieron a Falcao que se alejara y todos usaran tapabocas, más aún cuando un familiar del futbolista, “con conocimientos en medicina”, dio el mismo diagnóstico.

“Yo sabía que no tenía coronavirus porque ya me había hecho el test, pero no tenía fuerza para discutir. Así que decidí acostarme para ver si comenzaba a sentirme mejor. Pero de repente empecé a vomitar. Vomité tanto, como nunca en mi vida, que Falcao se asustó y ahora sí llamó a mi médico, quien recomendó que me llevaran rápido a urgencias”, narró.

Al llegar, afirmó, ya no sabía si tenía contracciones o dolor de estómago, pero finalmente todo terminó con un final feliz: no tenía coronavirus, sino que debieron adelantar su cesárea para el nacimiento de Jedidiah.

“Nada de coronavirus, simplemente mi bebé quería salir a toda costa”, contó Lorelei.

Aquí podrás encontrar la historia completa de Lorelei.