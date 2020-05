En un intento por perrear en frente de sus seguidores, y de la mano de una instructora experta en ‘twerking’, Carmen Villalobos movió la cadera pero no salió como ella esperaba.

“¡No puedo perrear!, ¡mami!... ¡Marica no puedo!”, expresó la reconocida actriz al ver que no podía imitar el movimiento de Carolina Manrique Tejedor, su entrenadora personal.

La barranquillera tuvo un gesto muy bonito en compartir las clases virtuales con su coach para aprender a hacer este sexy movimiento, pero ni las piernas ni la cadera le dieron para cumplir con su objetivo.

“Varias cosas… Confirmo que tengo un pésimo estado físico. Dos que no todo lo que brilla es oro, es decir no hagan caras, o sea salimos más musculosas, pero no con más arrugas. Así nos estemos muriendo no se arruga la cara…”, se comenzó a excusar la bella actriz barranquillera.

“Muchas gracias a todas las personas que dirán Ay, está vieja no se mueve, pero es verdad, es pesado”, agregó la intérprete de Catalina Santana en ‘Sin senos sí hay paraíso’.

Tal parece que para Carmen Villalobos es mejor como actriz que como bailarina.