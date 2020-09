La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, subió un video lamentando los episodios de violencia que la capital la tarde de este 9 de septiembre a raiz de las protestas por la muerte de un abogado en medio de un aparente caso de abuso policial.



Los manifestantes se lanzaron este miércoles, en una ola de destrucción, contra las sedes policiales en varios puntos de Bogotá.



"Hoy no amanecemos con uno, sino con tres muertes que lamentar, decenas de buses quemados, 46 CAI de la ciudad destruídos", señaló la mandataria.



También agregó que es consciente que se necesita una reforma estructural a la Policía, pero con violencia no se conseguirá nada.



"Destruir a Bogotá no va a arreglar la Policía, no va a reestablecer el evidente déficit de confianza y legitimidad que hay en al Policía y los cuerpos de seguridad, destruir nuestra ciudad, nuestro patrimonio, nuestros impuestos, la vida de nuestros jóvenes no va a arreglar la Policía. Es al Gobienro Nacional al que le toca liderar esa reforma", señaló la mandataria.







Nuestros impuestos, que hay que ver el esfuerzo con que los pagamos, se van por el sifón cada vez que destruímos una vía, un establecimiento, un CAI o un bus en el que igual mañana vamos a tener que movilizarnos", añadió la alcaldesa.



Los demanes dejaron más de 50 lesionados civiles y más de 60 lesionados en la Policía Nacional, según la mandataria.



Finalmente, recalcó que rechaza los actos de violencia y garantiza apoyo a las familias afectadas.



El balance



El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, entregó un balance de siete muertos que dejaron las protestas por la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de policías.



Los hechos violentos dejaron 93 policías y 55 ciudadanos heridos, 56 sedes policiales quemadas, 77 vehículos afectados, al igual que 25 motos. También hubo 5 sedes bancarias afectadas y 70 detenidos.



El ministro de Defensa anunció recompensas hasta por 50 millones por información que permita la captura de los responsables de lo que describió como “homicidios” en Bogotá y el vecino municipio de Soacha.