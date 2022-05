A la cárcel ladrones que fueron arrollados por conductor de vehículo de alta gama en Bogotá

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a los dos presuntos ladrones, que, intimidaron con un arma de fuego y despojaron a un abogado de un lujoso reloj Cartier, avaluado en 40 millones de pesos; la víctima los arrolló minutos después facilitando la captura de los delincuentes.

El caso se registró el pasado sábado en la calle 71 con carrera 5, en la localidad de Chapinero, cuando de acuerdo con la versión del jurista, los procesados lo amenazaron con un revólver y lo obligaron a entregarle sus pertenecías.

Los hombres, identificados como Brayan Gómez Tiria y a Edward Macías Grajales, tienen antecedentes penales y no residían en Bogotá. Según la investigación preliminar, se trasladaron recientemente desde Antioquia para delinquir en la capital colombiana. No aceptaron cargos.

“Yo iba en mi BMW z4 convertible, iba sin techo y dos sujetos me abordaron por el lado izquierdo del carro en un semáforo en la 72 con 5. Me pusieron un revólver en la cabeza y me dijeron qué me iban a matar, que tenía que entregarles todo. Con toda tranquilidad les entregué un reloj Cartier, dos celulares y una cadena. Después de eso me dijeron que avanzara, que me iban a matar, yo les hice caso”, explicó la víctima del hurto , Angelo Schiavenato.

La Policía que pasaba por la zona capturó a los dos delincuentes que no sufrieron heridas de gravedad, pese a que el conductor los arrolló con su vehículo.

“Me regresaron mis elementos y me fui a la clínica. Presenté la denuncia en la URI y fue asignada al fiscal 312”, explicó el abogado. Las dos personas capturadas fueron denunciadas por los delitos de hurto calificado y agravado, al igual que daño en bien ajeno.

