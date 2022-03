Ana del Castillo se reconcilió con Iván Villazón luego de dos años de indiferencia

La polémica cantante de vallenato Ana del Castillo limó asperezas con 'la voz tenor del vallenato' Iván Villazón, luego de que hace unos años lo mandara a comer de 'la que ya sabemos' por no permitirle subirse con él al escenario, ya que en ese momento la consideraba 'impedida'.

En ese entones la cantante no se tomó nada bien el comentario y a través de sus redes sociales se desahogó siendo ofensiva con el cantante. Al caer en cuenta de su error, Ana le ofreció disculpas a Villazón a través de un mensaje escrito sin embargo, las disculpas no fueron aceptadas pues el cantautor expresó que así como había sido capaz de grabar un video para ofenderlo, de esa misma manera exigía que la controversial artista se manifestara para enmendar su error.

Publicidad

No obstante, todo parece indicar que Ana hizo caso omiso a la petición de Iván Villazón pues pasaron dos años y nunca grabó tal video. Fue sólo hasta el Carnaval de Barranquilla de este año, que los dos cantantes vallenatos se volvieron a encontrar y se reconciliaron del impase aquel.

Publicidad

En un video que compartió Iván Villazón en su cuenta de Instagram , quedó registrado el momento en el que Ana y él se encontraron, y a través de un cálido abrazo hicieron' borrón y cuenta nueva'. Ana por su parte no pudo contener la emoción y sin titubear le pidió perdón.

"Han pasado casi tres años, tengo una pena con usted” expresó la cantante . Mientras que Villazón por su parte le pidió ya no hablar más al respecto.

Publicidad

“Yo quería verte porque me encantas y me encanta lo que estás haciendo", le dijo el cantautor quien no desaprovechó la oportunidad para halagar la belleza de la joven cantante.

Publicidad



Una vez Iván publicó el video del reencuentro en sus redes, Ana le dejó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Muchas Gracias maestro. Un gusto volver a verlo después de tanto tiempo, poder abrazarlo y decirle lo mucho que lo admiro. Lo quiero mucho. Muchas gracias por la oportunidad y por sus palabras tan lindas. Gracias por creer en mi. Tengo en mi corazón solo amor y respeto para usted".

Publicidad

Publicidad