Anddy Caicedo abrió sus sentimientos y envió reflexivo mensaje a sus seguidores

Anddy Caicedo, es uno de los intérpretes de salsa más reconocido del país, inicialmente el cantante hacía parte de la Orquesta Guayacán y desde hace algunos años ha tomado un rumbo como solista, logrando construir una gran carrera musical.

El cantante por medio de sus redes sociales en esta ocasión mostró el otro lado de la moneda al publicar en sus historias de Instagram un mensaje que impacto a sus seguidores con la intención de dejar un reflexivo mensaje ante las circunstancias de la vida.

“Aprendí que nada está comprado, no hagas plan a largo plazo, ni esperes ser compensado”, mencionó el artista al inicio del mensaje.

Caicedo se caracteriza por la buena energía que transmite en sus publicaciones, aparte de alabar cada triunfo, en mostrar pequeños momentos de su vida con rutinas de su trabajo como cantante.

El artista, al publicar su mensaje junto a una fotografía en un aeropuerto, donde de fondo se ve un avión y el gran cielo azul, al parecer quiso transmitir la sensación que genera la confianza y cómo debe ser detectada la lealtad.

“La traición está siempre en cada esquina, no confíes en quien adula, ni el que al hablar no te mira. Mira bien y podrás leerlo todo, no te dejes engañar, ni que pienses que eres bobo”, escribió en su historia de Instagram Anddy Cicedo.

Sus seguidores e internautas no dudaron en comentar al respecto de tan reflexivo y profundo mensaje del cantante, quienes unos apoyan sus palabras y otros lo relacionan con el noviazgo que tuvo con la reconocida presentadora Elianis Garrido.

“Muy acorde el mensaje a su imagen”, “Con la reflexión todos en algún momento amanecemos filosóficos”, “Mi respeto por siempre”, “Unas palabras muy sentidas” “Te falto poner Elianis”, “Solo ellos saben lo que paso”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

Anddy Caicedo, ha venido mostrando su empeño por la música y las presentaciones que ha ofrecido en diferentes partes de Colombia, llevando la salsa a los escenarios con su propio toque y siendo bastante aclamado por el público.