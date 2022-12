¿Así se veía? Las fotos de Shakira en embarazo que JAMÁS habían salido a la luz

Por redes sociales están circulando unas imágenes de Shakira cuando estaba en embarazo de su primer hijo, que según los comentarios de los seguidores, nunca habían sido puestas en público.

En ellas sale la barranquillera con una ropa interior azul, su particular cabello rubio pero no tan rizado y junto a ella su esposo con una sonrisa que no le cabe en el rostro.



Las fotografías hacen parte de una sesión de fotos que la pareja se tomó en ese momento, aunque no faltaron los comentarios despistados de algunos que comentaron que si se “trataba del embarazo de su tercer hijo”, ¿será?



