Aymée Nuviola hace homenaje a Colombia en los Grammy cantando 'La gota fría'

Aymée Nuviola, cantante cubana, descrestó en la noche de la entrega de los Premios Grammy en su edición número 64 al interpretar su versión de la canción 'La gota fría', tema que representa a Colombia y que es cantada por Carlos Vives.

La artista cantó en la terraza del MGM GRAND Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.), y allí puso a bailar a todos los asistentes en una noche inolvidable, en la que, con su versión en salsa, se llevó todos los aplausos.

Por medio de las redes sociales se viralizaron algunos de videos de la presentación de Aymée Nuviola, pero también algunos usuarios criticaron al canal de la transmisión, ya que no mostraron el show completo.

La encargada de interpretar la versión salsa de "La Gota Fria" en la terraza del MGM GRAND, fue la cantante cubana Aymée Nuviola, quien estuvo nominada en la categoría de mejor álbum tropical latino.#GRAMMYs @aymeenuviola pic.twitter.com/oQRnisWrgl — Uribe DJ (@UribeDJ) April 4, 2022

Por otro lado, la cantante Fanny Lu compartió en sus redes sociales un mensaje muy emocionada de haber sido parte del álbum de Aymée Nuviolam 'Sin salsa no hay paraíso', en el que interpreto su tema 'No te pido flores'.

En su cuenta personal de Twitter la artista escribió: "Me siento muy halagada de que @aymeenuviola me haya invitado a cantar en su álbum “Sin salsa no hay paraíso”, nominado a mejor álbum tropical latino en los #GRAMMYs . Haber cantado #NoTePidoFlores , en versión salsa, junto a esta gran mujer, fue un honor!".

Me siento muy halagada de que @aymeenuviola me haya invitado a cantar en su álbum “Sin salsa no hay paraíso”, nominado a mejor álbum tropical latino en los #GRAMMYs . Haber cantado #NoTePidoFlores , en versión salsa, junto a esta gran mujer, fue un honor! — FannyLu (@FannyLu) April 4, 2022

Como era de esperarse, algunos de sus seguidores comentaron al respecto: "Es una gran versión, se lucieron, amé!!", "Una interpretación magnífica… mi bella Fanny Lu, te quiero", "Orgulloso de vos", y muchos más.