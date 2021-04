'Botella tras botella' de Christian Nodal y Gera Mx es un rotundo éxito en YouTube

La colaboración musical entre Christian Nodal y el rapero Gera Mx ha conseguido millones de reproducciones en YouTube en solo cuatro días de haberse estrenado. El video del tema 'Botella tras botella' supera los 45 millones de reproducciones.

El video de la canción se estrenó el pasado 23 de abril, desde el primer momento fue tendencia y subió como la espuma el número de visualizaciones en la plataforma. Los fans quedaron encantados con el ritmo de este tema que mezcla el regional mexicano con el rap.

La canción además se viralizó en TikTok donde los usuarios hacen el challenge con una de las estrofas de la canción: “Botella tras botella ando tomando pa’ olvidarme de ella, de ella, de ella nomás hablo en todas mis pedas, a mis compas bien hartos traigo ya, me dicen güey ya la tienes que superar, pero yo no puedo, pa’ ser sinceros yo ni quiero, mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor así”.

'Botella tras botella' también ocupó el puesto número uno en el #TopDebut de Spotify.

Publicidad

El rapero Gera Mx también habló de la canción en su cuenta de Instagram y se mostró feliz con la respuesta que ha dado el público al tan esperado tema de ambos artistas.

“Gracias raza, qué bonito se siente tener una canción sonando por todos lados, gracias a mi compadre Nodal, qué bonito se siente romperla con un amigo así con una guitarra, una canción ahí en el estudio”, dijo Gera Mx.