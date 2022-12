Caliente PELEA entre los cantantes de reguetón Nicky Jam y Ñejo

En 2013, Nicky Jam presentó al mundo su canción ‘Hoy voy a beber’ y, con ella, el éxito empezó a tocar sus puertas.

Sin embargo, tanta dicha fue opacada por el disgusto que Ñejo, su amigo por esa época, tuvo con él, pues de ese mismo tema habían grabado la versión remix y el trato era promocionar esa y no la original.

Al ver que era la versión de Nicky la que sonaba en radio, Ñejo no lo tomó muy bien y desde entonces su relación no es la mejor.

En una reciente entrevista con Molusco TV, Nicky Jam recordó el tema y aprovechó para ofrecerle disculpas a su colega: “Si de alguna manera le falté al respeto, le pido mil disculpas”, comentó. (min 16)

Con lo que no contaba Nicky era con la respuesta de Ñejo que, sin mucho rodeo, lo despreció: “Usted es un charlatán, usted es un insecto, usted no vale nada, diga las cosas como son, yo no quiero nada de usted”.

