Cansada de las críticas, Valentina Lizcano posó SIN ROPA para mostrar sus “defectos”

Con un contundente mensaje y dos fotografías, Valentina Lizcano les cantó la tabla a sus seguidores en redes sociales.

De acuerdo a lo que escribió, ya estaba cansada de que la juzgaran y criticaran por no tener el cuerpo perfecto, pues, según los comentarios que recibía, debería tenerlo por hacer ejercicio y llevar una vida ‘fit’.

En la primera imagen que compartió en Instagram sale de medio cuerpo, sin nada puesto y cubriendo los senos con sus manos.

“…Todas estamos cansadas de escondernos, de no aceptarnos y hoy queremos mostrarte a ti que yo también tengo estrías o en este caso los senos caídos, los míos cambiaron mucho después del parto, la lactancia y me ha costado mucho aceptarme sobre todo porque sobre mi pesa el título de #mujerfit y la gente cree que por alimentarme saludable y porque me apasiona la actividad física entonces mi cuerpo debe ser perfecto. Si supieran mis niñas, pues no, mi cuerpo no es y jamás ha sido perfecto, nada más alejado de es…”, escribió.

En la segunda imagen exhibió su parte trasera para evidenciar que tiene estrías y que su cuerpo, pese a que lo cuide, es tan normal como el de las demás.

“…Mujeres dejen la pendejada, no se dejen apagar ni encerrar en estereotipos, rompan el molde y creen uno único en donde solo quepan ustedes y su amor propio”, concluyó.

