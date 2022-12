Se 'POPOSEARON' en la cara de la actriz Valentina Lizcano

Por estos días la caleña ha sido el blanco de críticas debido a la relación que sostiene con su entrenador personal, pues han surgido rumores de que ha descuidado a su hijo por estar de conquista.

Cansada de este tipo de comentarios Lizcano respondió con un mensaje a través de los ‘stories’ de Instagram.

“Pero uno todo buena onda tiene la cuenta abierta, comparte cosas, pero vienen personas y se ‘poposean’ en la cara de uno. ¿A qué me refiero? A esos comentarios en los que dicen que dónde está Salvador, que abandoné a mi hijo, que porque tengo novio abandoné a mi hijo. Sí, estoy enamorada, ¿cuál es el problema? Pues a las que me critican porque mi corazón volvió a latir, les informo que serán bloqueadas porque yo de mala gente no me quiero rodear”, escribió.

Finalmente, aseguró que bloquearía a todo aquel que generara toda esta mala ‘vibra’ y aconsejó a “las mujeres que me critican que analicen su vida, porque seguramente no es una vida muy chévere. En fin hice este video para decirles que me importa un carajo lo que piensen”.