La foto más polémica de la COLA de Valentina Lizcano

Valentina Lizcano publicó esta semana una fotografía en que se le ve de espaldas frente al mar sentada en una playa. La imagen evidencia la celulitis que la actriz padece en sus nalgas; sin embargo, exhibe orgullosa sus defectos físicos con un mensaje inspirador para sus seguidores:



“Me amo y cuando mi hermosa amiga me tomó esta foto la miramos y me dijo “repitámosla” y no quise, ¿saben por qué? Porque no quiero más mentiras en mi vida, este es mi cuerpo, entreno y me alimento saludable por razones un poco más profundas que mi mero cuerpo, quiero ver más atardeceres en el mar”.



La publicación ha recibido el apoyo de muchos seguidores de la artista, pero otros se han dedicado a señalarla y criticar su aspecto.