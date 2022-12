Sin pelos en la lengua, Lina Tejeiro respondió a quienes CRITICARON su nuevo look

Hace algunos días Lina Tejeiro decidió hacerse un drástico cambio de look en su cabello, pues pasó de lo tradicional a lucir un capul, que ha generado amores y desamores entre sus seguidores.



En vista de los comentarios negativos que ha recibido tomó la decisión de responderle a quienes la atacaban: “El capul me lo hice por gusto propio, si les gusta o no eso no va a cambiar mi opinión... pues no me lo hago por darle gusto a nadie más que a mí, ¿no le gusta? No lo mire.

Obviamente no faltaron los que salieron en su defensa diciendo que cualquier cosa que se hiciera le quedaba bien “Una mujer luce bien, si se siente bien”, “Como sea te ves hermosa”.



Aquí les dejamos el antes y el después de actriz

