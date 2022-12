Carolina Cruz, OBLIGADA a separarse de su bebé

La vida que Carolina Cruz ha estado rodeada de cámaras, luces y pasarelas. La bella caleña ha forjado una carrera en el mundo del entretenimiento, convirtiéndose en una de las figuras más queridas y talentosas del país.



La presentadora, modelo y empresaria sumó hace pocos meses un nuevo y amoroso título: “Mamá de Matías”



Sin duda, la maternidad es el reto más especial y complejo que decidió asumir. Tanto así, que el corazón de sus fans tuvo que dividirse en dos para seguir cada detalle de la artista y del pequeño bebé.



“Primer viaje internacional de trabajo sin Mati”, con esta emotiva frase, la modelo inició una serie de tres publicaciones con las que quiso compartir con sus seguidores esta dura experiencia.



Carolina Cruz confesó que lloró y se sintió muy mal por dejar ‘solo’ a su hijo, pero que después reflexionó que no estaba haciendo nada mal, que su pequeño está en buenas manos y que lucha día a día por un mejor futuro.



“Tengo que aceptar que se me veían las venas porque hace más de un año no veía el sol, no saben la blancura que tenía primero por el embarazo, segundo por mi Mati y tercero para no alborotar las manchas de la cara ya que parecía un mapa, pero cuando veo la mirada de mi hijo es cuando entiendo que todo vale la pena”, confesó la presentadora en otra fotografía.



A lo largo de sus mensajes reflejó su ‘bipolaridad’ por estar feliz, pero alejada de su bebé. Sin dudas, una completa honestidad con sus fans.



Carolina Cruz no se cansa de compartir con mucha sencillez y ternura su experiencia como mamá.



¡Y claro! De paso demostró que goza de un cuerpo escultural, porque su vestido de baño blanco atrapó a más de uno.

