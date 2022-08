Christian Nodal llegó pisando fuerte con lo mejor del regional mexicano, en el segundo día de inauguración del Coliseo Live, en Bogotá; el artista puso a corear sus más grandes éxitos a miles de asistentes que se dieron cita este sábado 13, en el marco de su gira internacional 'Forajido Tour'.

Y en un concierto que transportó a México, el cantante hizo su presentación en el Coliseo en medio de su gira y un evento al que, por supuesto, La Kalle, como su principal impulsor, no podía faltar.

El mexicano, que compartió escenario con el cantante de música popular Yeison Jiménez, puso a vibrar el recinto con su aparición en medio de luces, gritos y ovaciones; el momento más esperado por sus fanáticos y tras una espectacular previa presentación del colombiano.

La interacción fue inmediata, pues el público no tardó en iniciar la fiesta coreando a viva voz una de sus canciones más conocidas y aclamadas, la cual fue elegida por el mexicano para abrir su presentación en la capital colombiana.

En la experiencia de primer nivel, Nodal logró robarse el show en el que la versatilidad de los ritmos mexicanos fue protagonista, interpretando más de 20 canciones, entre las que estaban éxitos mundiales como: 'Adiós amor', 'Se me olvidó', 'No te contaron mal', 'Probablemente', 'Aquí abajo', 'Ya no somos ni seremos', 'La sinvergüenza', 'Botella tras botella' y 'De los besos que te di'.

Finalmente, el artista aprovechó la atención de los fanáticos y agradeció por todo el cariño a su música y a su gira 'Forajido Tour' por Colombia y catalogó la noche de este sábado en Bogotá como algo muy especial.

De esta manera, el recién nominado a los Premios Juventud, quedó tatuado en la historia de este innovador escenario como el primer artista de regional mexicano que logró un lleno total en su segundo día de inauguración.

