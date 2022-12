Con la misma moneda: Cruel VENGANZA de Elianis a exnovio que la cachoneó dos veces

Este domingo 7 de octubre Elianis Garrido fue una de las invitadas al programa The Suso’s Show, donde habló hasta de sus secretos más íntimos.

Después de un ‘recorrido’ por su infancia y adolescencia, el humorista le preguntó a la barranquillera si alguna vez le habían sido infiel o si ella lo había sido. A ambas preguntas, la costeña respondió “sí”.

Elianis confesó que un novio que tuvo cuando tenía aproximadamente 20 años le fue infiel y ella le pagó con la misma moneda (Minuto 20:35).

“Tuve un novio que me puso los cachos y me dejó él a mí. Yo no desayunaba, me quería morir… Cuando al sinvergüenza no le funcionó con la otra volvió aquí, le di una segunda oportunidad y a los dos meses volvió y me la hizo… Yo un día cualquiera dije que eso no se iba a quedar así. Él me pedía que volviéramos, lo hice por 8 días solo para irme a una fiesta con el amigo, bailarlo, darle los besitos para que todo el mundo me viera y le contara”, relató.

Aunque aseguró que le rompió el corazón se arrepintió de hacerlo, incluso aconsejó a las televidentes no hacer ese tipo de cosas.