¡De infarto! La SORPRESA de aniversario que le dio Daddy Yankee a su esposa

El cantante de ‘Dura’ compartió con sus seguidores el detalle que tuvo con su esposa por su aniversario # 23.

El regalo eran tres enormes ramos de rosas dentro de un avión. Además, en el mensaje con el que Daddy Yankee compartió la foto decía: "Porque un Jefe necesita una buena Jefa. Con la bendición de Dios, Aniversario #23”.

Además del hermoso detalle a su mujer Mireddys González, la pareja pasó unos días de vacaciones en Miami junto a sus tres hijos Jessaelys, Yamilet y Jeremy.

"Thank you my love. 23 y contando… LOVE YOU, ¿QUIÉN DIJO QUE NO SE PUEDE? #celebrando #aniversario23 #teamo #DIOSESBUENO #loqueDIOSunenoloseparaelhombre", agregó la mujer.



