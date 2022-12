Estuve rodeado de PROSTITUTAS y DROGAS: Yeison Jiménez

Un artista que más allá de triunfos y metas conseguidas carga consigo un pasado cruel y oscuro.

Publicidad

Yeison Jiménez durante la charla con los periodistas habló sin tapujos de drogas, excesos, violencia, sicarios, muerte, aspectos que ha vivido a sus cortos 25 años.

Nació en Manzanares Caldas un 26 de junio de 1999 tuvo que partir de casa a los siete años con su mamá y su hermana huyendo de la violencia intrafamiliar que vivían. En esa nueva vida que intentaron construir en Manizales, la familia golpeada por los dolores del pasado se vio envuelta en muchos sufrimientos.

Publicidad

“Yo no tuve vacaciones, canchas de micro, paseos de escuela, mi primera torta me la partieron a los 17 años -una novia-, yo andaba en otras cosas y no me la comí se dañó en la nevera”, dijo Yeison entre lágrimas.

Publicidad

La mamá del artista para suplir las necesidades de la familia montó un negocio que lastimosamente -cuenta Yeison- estaba rodeada de sicarios donde llegaron a vivir en el mismo apartamento con estas personas, gran parte de las mujeres de sumi familia tenían que ver sentimentalmente con alguno de estos delincuentes.

“Se escuchaban dos muertos en el andén, era normal (…) Recuerdo estar rodeado de prostitución muchas drogas, contó el artista de música popular.

Publicidad

Yo me llené de una fuerza interior yo empecé a ignorar lo malo, pero yo vi muchas cosas: violaciones, robos, drogas, peleas, machete, cuchillo, descuartizados, historias, mi hermana a los 13 años salía con sicarios”, concluyó.

Publicidad