El debut de Pipe Bueno como LOCUTOR de La Kalle

"Una vitrina más para enseñar nuestra música, cómo llegar a nuestros fanáticos, así que agradecido con ustedes por el apoyo al género musical", con esta frase dio inicio el artista, emocionado por su visita en la emisora.

A sus 24 años de edad, el intérprete de 'Recostada en la cama' ha logrado consolidarse como uno de los mejores representantes del género, además le 'roba el aliento' a colombianas y demás mujeres en el mundo donde se presenta.

"Empecé desde muy joven y ha sido una carrera vertiginosa, donde no puedo negar que el público me ha dado mucho cariño y yo les agradezco con buena música", dijo Bueno.

Además de hacer un 'recorrido' por su trayectoria musical, el cantante habló un poco de su infancia y reveló que los 'shows' los hace desde pequeño.

"Le decían la rabia, apretaba dientes, me tiraba al piso, hacía tanta fuerza que hasta me orinaba, hasta que una vez me echaron agua fría y yo jamás volví a hacer eso", confesó.

Escuche en este audio adjunto la entrevista completa y su debut como locutor.

