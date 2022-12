Fotos: ¡Azúcar! El día que Ricardo Quevedo se convirtió en Celia Cruz

Ricardo Quevedo compartió una divertida historia a través de sus redes sociales relacionada con su infancia. Muchos sacan su mejor versión en Instagram, pero este humorista le sabe sacar provecho a esas cosas que el resto del mundo escondería.

Se trata de un disfraz de la infancia y el relato que anima a pasar un rato demasiado divertido,

como se dice popularmente, lo importante es reírnos de nosotros mismos.

La foto data de 1995, cuando Quevedo tenía 10 años. Contó que estaba en quinto de primaria y que su mamá y hermana fueron las encargadas de armar la pinta del curioso disfraz.

“Mi hermana mayor me prestó su falda. Las botas las saqué a escondidas porque eran sus favoritas. Mi mamá me ayudó con los rellenos, los accesorios y la máscara. Gané el primer premio (Sospecho que fue porque el culo me quedó súper bonito)”, escribió en el post.

Continúo diciendo, Las chicas creyeron que era mariconcito y me dejaron entrar a su grupo, pero porque no me consideraban una amenaza. Igual fui feliz ese año jugando con ellas “Mesu” y “Chicle americano”.

La historia suma 37 mil likes y cientos de comentarios que en el fondo… tienen una parecida por contar.

