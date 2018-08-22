En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
FALLECE WILLIE COLÓN
HELICÓPTERO SE LE ATRAVIESA A UN AVIÓN
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Celia Cruz

Celia Cruz

  • Secreto que esconde ‘Te Busco’ de Celia Cruz; un viaje de novios que terminó en pesadilla
    Secreto que esconde ‘Te Busco’ de Celia Cruz; un viaje de novios que terminó en pesadilla
    Foto: Redes de Celia Cruz
    Música

    Secreto que esconde ‘Te Busco’ de Celia Cruz; un viaje de novios que terminó en pesadilla

    Esta no es solo una canción romántica, es el testimonio de una búsqueda desesperada que duró años.

  • La agrupación Gente de Zona rindió homenaje a la 'guarachera de Cuba'
    La agrupación Gente de Zona rindió homenaje a la 'guarachera de Cuba'
    /Foto: Instagram @gentedezona
    Música

    Gente de Zona lanzó canción con Celia Cruz: "Ella está viva en esta canción"

    Gente de Zona realiza un tributo a Celia Cruz con su nueva canción que incorpora la voz original de la fallecida cantante cubana. ¿Cómo lo hicieron?

  • Celia Cruz, cantante cubana de Salsa
    Celia Cruz, cantante cubana de Salsa
    /Foto: Getty Images
    Música

    Celia Cruz y el grito 'Azúcar' siguen vivos tras cumplirse dos décadas de su muerte

    Cruz mostró desde joven su interés por la música, pero su padre quería que fuera maestra "una de las pocas carreras a las que un negro pobre podía estudiar en Cuba

  • Celia Cruz, cantante cubana de Salsa
    Celia Cruz, cantante cubana de Salsa
    /Foto: Getty Images
    Música

    La verdad detrás de la canción 'La vida es un carnaval' de Celia Cruz

    El compositor de la canción reveló cuál fue la dramática situación que lo inspiró para escribir el icónico tema.

  • Bad Bunny, artista del género urbano
    Bad Bunny, artista del género urbano
    /Foto: Instagram @badbunnypr
    Música

    Bad Bunny se desahoga en pleno concierto: "ahora todos quieren ser latinos"

    El artista puertorriqueños brilló en uno de los Festivales de música más importantes del mundo, donde no dudó en expresar sus opiniones.

  • Tito puente - Doodle de Google
    Captura de pantalla: Google
    Virales

    Tito Puente: el habilidoso hombre al que Google le dedicó su doodle

    El buscador rindió homenaje a la sobresaliente trayectoria del artista estadounidense, en el marco de la celebración del mes de la 'Herencia hispana'

  • Celia Cruz
    Celia Cruz falleció a sus 78 años de edad.
    SCOTT GRIES/HULTON ARCHIVE
    Música

    Celia Cruz: 19 años sin su presencia pero su legado sigue siendo inmortal

    El talento y carisma de la cubana la mantuvieron en lo alto de la música durante toda su carrera.

  • 18561_La Kalle - Greeicy y Mike - Foto Instagram
    ¡PATADOTA! La que le dio Mike Bahía a Greeicy Rendón
    La Kalle - Greeicy y Mike - Foto Instagram
    Farándula

    Greeicy Rendón grabó a Mike Bahía con las 'pompis' al aire mientras se bañaba

    En video la cantante mostró hasta donde no le da el sol a su pareja

  • Celia Cruz
    Celia Cruz falleció a sus 78 años de edad.
    SCOTT GRIES/HULTON ARCHIVE
    Música

    Celia Cruz tiene su propia Barbie: la marca rinde homenaje a la 'Reina de la Salsa'

    La reconocida empresa estadounidense dio a conocer la nueva muñeca inspirada en la legendaria cantante cubana.

  • 11219_La Kalle - Ricardo Quevedo como Celia Cruz - Foto referencia Instagram
    La Kalle - Ricardo Quevedo como Celia Cruz - Foto referencia Instagram
    Música

    Fotos: ¡Azúcar! El día que Ricardo Quevedo se convirtió en Celia Cruz

    La historia fue contada por el propio comediante.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad