La Kalle Celia Cruz
Celia Cruz
Secreto que esconde ‘Te Busco’ de Celia Cruz; un viaje de novios que terminó en pesadilla
Esta no es solo una canción romántica, es el testimonio de una búsqueda desesperada que duró años.
Gente de Zona lanzó canción con Celia Cruz: "Ella está viva en esta canción"
Gente de Zona realiza un tributo a Celia Cruz con su nueva canción que incorpora la voz original de la fallecida cantante cubana. ¿Cómo lo hicieron?
Celia Cruz y el grito 'Azúcar' siguen vivos tras cumplirse dos décadas de su muerte
Cruz mostró desde joven su interés por la música, pero su padre quería que fuera maestra "una de las pocas carreras a las que un negro pobre podía estudiar en Cuba
La verdad detrás de la canción 'La vida es un carnaval' de Celia Cruz
El compositor de la canción reveló cuál fue la dramática situación que lo inspiró para escribir el icónico tema.
Bad Bunny se desahoga en pleno concierto: "ahora todos quieren ser latinos"
El artista puertorriqueños brilló en uno de los Festivales de música más importantes del mundo, donde no dudó en expresar sus opiniones.
Tito Puente: el habilidoso hombre al que Google le dedicó su doodle
El buscador rindió homenaje a la sobresaliente trayectoria del artista estadounidense, en el marco de la celebración del mes de la 'Herencia hispana'
Celia Cruz: 19 años sin su presencia pero su legado sigue siendo inmortal
El talento y carisma de la cubana la mantuvieron en lo alto de la música durante toda su carrera.
Greeicy Rendón grabó a Mike Bahía con las 'pompis' al aire mientras se bañaba
En video la cantante mostró hasta donde no le da el sol a su pareja
Celia Cruz tiene su propia Barbie: la marca rinde homenaje a la 'Reina de la Salsa'
La reconocida empresa estadounidense dio a conocer la nueva muñeca inspirada en la legendaria cantante cubana.
Fotos: ¡Azúcar! El día que Ricardo Quevedo se convirtió en Celia Cruz
La historia fue contada por el propio comediante.