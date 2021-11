Hija de Pastor López contó que fue abusada por 3 hombres: "Traté de quitarme la vida"

Yaykely López, hija del reconocido cantante ya fallecido Pastor López , relató para la televisión pública colombiana que fue víctima de abuso sexual por parte de tres hombres y cuando apenas tenía 16 años de edad.

"En Venezuela vivía con mi papá y venía de paseo a Colombia a ver a mi mamá y salí al centro; lo único que me acuerdo es que me tocaron el hombro y me pidieron la hora. Ya cuando reaccionó, como 24 horas después, estaba como en un potrero (...) fueron desafortunadamente tres hombres los que abusaron de mí", comentó.

Yaykely, quien actualmente se encuentra radicada en Nueva York , Estados Unidos , y 14 años después del lamentable suceso, explicó que no fue nada fácil superar ese episodio, ya que en varias oportunidades intentó quitarse la vida.

"Deja uno de ser la persona que es, la niña que era tan alegre (...) Yo traté de quitarme la vida, me tomé unas pastillas, hubo muchas cosas, no tenía ganas de nada. Intenté suicidarme dos veces y entendí que no es cuando yo quiera, me costó, pero lo entendí", afirmó.

Además, a la hija de Pastor López le es difícil volver a relacionarse de manera sentimental con su pareja debido al trauma: "Me afecta un poquito de pronto jugar, que me agarre las manos, que me pegué contra la pared y quiera jugar. Le digo 'un momento, ya va, suéltame'", aclaró.

Publicidad

Gracias a la ayuda de su familia, Yaykely ha superado aquel momento tan frustrante, por lo que hoy día, se dedica de lleno a la música y quiere seguir los pasos de su padre: llenar estadios, ser muy reconocida y ganarse un premio Grammy.

Por otro lado y pese a los esfuerzos del intérprete de 'El Ausente' en su momento para esclarecer los hechos y dar con los responsables, Yaykely asegura que: "No quiere saber qué pasó ni qué ha pasado con esas personas".