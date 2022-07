Martín Elias Jr Díaz Varón, hijo del fallecido cantante Martín Elías y de Claudia Varón, se atrevió a subirse a la tarima junto a su tío Rafael Santos para interpretar la famosa canción 'Mi primera cana'; varios fanáticos quedaron desilusionados, mientras que otros lo animaron a continuar con la 'dinastía Díaz'.

Aunque Jr desde pequeño demostró su pasión por el fútbol y no por el vallenato, de vez en cuando se atrevía a 'versear', sin embargo, hasta el momento no ha mencionado que desee hacer carrera en la música.

El joven, quien ahora tiene 15 años, ha sido invitado en diferentes oportunidades por su tío Rafael Santos para cantar al público e interpretar los éxitos del gran Diomedes Díaz. Aunque la fanaticada lo ha recibido con aprecio, algunos usuarios en redes han lanzado críticas, según ellos, porque no tiene el "don".

Pese a que Martín Elías Jr se ha mostrado cómodo con las canciones y el amor de los asistentes, usuarios se encargaron de viralizar uno de los videos del joven acompañando a su tío a un concierto en Medellín el pasado 26 de mayo; durante el show participó con versos y hasta cantó 'Mi primera cana', canción de su abuelo.

"Cualquier persona puede aprender a cantar, solo le falta academia", "que gusto me da escuchar y saber que Martin Elias jr le gusta cantar las melodías de su abuelo", "tanto comentario malintencionado, él solo acompañó a su tío", "la música no se hereda, eso es un don de Dios que el joven no tiene", "pura dinastía se la gozó", son algunos de los comentarios en el video que ya cuenta con 2 mil me gusta. Véalo a continuación: