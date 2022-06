“¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno?”, dice una de las fuertes estrofas con las que el cantante mexicano Christian Nodal decidió responderle al artista colombiano J Balvin , luego de unos días de polémica y fuertes cruces de ataques por redes sociales .

Pues, así como lo anunció el cantante de música regional mexicana, compuso una ‘tiradera’ en la que le respondió los ataques a Balvin, que se habían limitado a publicaciones en redes sociales.

Publicidad

Cabe recordar que todo inició cuando en días anteriores se dio a conocer el nuevo cambio de look de Nodal, quien aparece con la cabeza pintada. Esta imagen fue aprovechada por el colombiano para hacer una publicación en modo de broma, la cual no fue bien tomada por parte del mexicano.

Pues Balvin publicó en su cuenta de Instagram una foto suya y una de Nodal y puso a los usuarios a compararlos: “Encuentra la diferencia”, decía el escrito con que el cantante de música urbana comparó las imágenes.

Esto desató la ira de Christian Nodal quien respondió, más aún cuando Balvin incluyó el nombre de Belinda en la chanza.

Publicidad

“Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones dónde sea, como sea, cuando sea. Tu foto la elegiste tí y la mía la subió la prensa”, escribió el intérprete de canciones como Adiós Amor.

De ahí en adelante se desató un cruce de comentarios que llevaron incluso a recordar la pasada pelea entre J Balvin y Residente que terminó en ‘tiraderas’ (Canciones arremetiendo contra el otro).

Publicidad

En esta oportunidad también nodal habló de ‘tiradera’ para responderle con su estilo a Balvin, quien en respuesta le pidió “que sea buena y venda”.

Pues este sábado, y tras varias horas de silencio, finalmente el mexicano publicó una canción en la que, sin mencionarlo, da alusión a J Balvin, ya que habla de sus canciones, álbumes y hasta de su salud mental.

En la letra de la canción, Christian Nodal se expresa fuertemente contra su “contrincante”, a quien señala de hipócrita, payaso y hasta maldadoso”.

Publicidad

“Yo quiero que llores, yo voy a hacer que llores”, arranca diciendo la ‘tiradera’ que tiene un ritmo diferente al que caracteriza al artista de regional.

En una de sus estrofas Nodal, sin mencionar a Balvin, dice: “Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar, cada que intentas rapear, cada que intentas rimar… Un pobre payaso que usa a todo el mundo para conectar con la gente (…) pisas a toda tu gente, para dar mensajes, mijo, hay que ser coherentes y si tú no eres artista, al menos sé prudente”.

Publicidad

En otras estrofas dice: “Parcerito abre los ojos y ve el poder que tienes. Otro chiste malo son los nombres de tus álbums, José, Vibras, Colores, con la energía del diablo”.

E incluso, expresa el por qué de su molestia ya que se sintió burlado y canta: “50 millones vieron que te burlabas de mí, cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti?”; y en otra estrofa le cuestiona “¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno?, seguramente tu costal no ha de estar muy lleno”.

De igual forma, en su tiradera, se refirió a la aparente burla de Balvin por su ruptura y rencilla con su exnovia Belinda, a quien se referiría como la “innombrable”, por lo que le respondió además mencionando la salud mental de J Balvin a quien catalogó de hipócrita.

“¿Recuerdas el caso de Johnny Depp? Pues bueno, si la innombrable me arma un caso, eso verán de nuevo. No me digas que no hay maldad en tu negra intención, si haces puras mamadas para pegar una canción. Tienes un documental hablando de salud mental, pinche hipócrita de mie#$% de eso no puedes hablar, las culeradas que haces, de eso deberías meditar, mira cómo estoy sanando y no lo tengo que postear”.

Publicidad

La llamada tiradera, que Nodal tituló Girasol dura más de cinco minutos y ya desata todo tipo de reacciones.

Canción de Nodal a J Balvin