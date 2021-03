Jessi Uribe lanzó video de su canción 'Mi recuerdo llorarás', un tema de despecho para dedicar

Jessi Uribe sigue sorprendiendo a sus seguidores con buena música y letras que llegan al corazón. Esta vez sacó un bello tema llamado 'Mi recuerdo llorarás' para dedicar al amor que se fue dejando vacío y desilusión.

En el romántico video aparece Jessi Uribe junto a una bella modelo quien interpreta a su expareja para decirle frente a frente que va a lamentar haberse ido. Posteriormente, se ve el sufrimiento de la joven quien ahoga las penas en licor.

"No, no me agradezcas el haberme conocido

y te aconsejo que me saques de tu mente

seria mejor si me echaras al olvido

y te suplico por favor nunca regreses

Para ti es fácil un adiós darle a mi vida

pero la vida nos da vueltas casi siempre

aunque hoy te llenen de aventuras y caricias

amor es algo que no se olvidan fácilmente", dice una de las estrofas.

El video se estrenó este lunes 22 de marzo, día de su cumpleaños, y ha recibido muy buenos comentarios del público en la plataforma de YouTube . En menos de 24 horas supera las 200 mil reproducciones.

"Enamorarse de la persona equivocada duele mucho aún más cuando sigues amando a ese persona. Tener que decir adiós con el alma en mil pedazos", "Jessi provocando una borrachera de 3 días", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.