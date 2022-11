Jessi Uribe terminó con un brasier en la mano; en su defensa aseguró que no hacía calor

Jessi Uribe se encuentra realizando una gira musical por los Estados unidos, en la que ha mantenido a todos sus fans enterados de lo que ocurre en sus espectáculos a través de sus redes sociales.

En el último show en la ciudad de Las Vegas, ocurrió un hecho bastante particular pero repetitivo en el mundo de los espectáculos, ya que una mujer le lanzó al cantante un brasier el cual fue mostrado por el artista en su cuenta de Instagram.

Así mismo, el artista le salió adelante al suceso y comentó la publicación indicando que en su defensa no hacía calor y no entendía que había pasado: "Les prometo que calor no estaba haciendo 🙌🏻 no sé por qué se quitaron el sostén".

Por otro lado, recordemos que la gira que realiza el cantante en suelo americano lo ha llevado a ciudades como New York y New Jersey, gracias a esto ha logrado darle una alegría a los fanáticos que viven en el país norteamericano.

Así mismo, Jessi es uno de los artistas que se mantiene haciendo giras sobre todo a nivel nacional, llevando su música a todos los rincones de Colombia, y ahora más junto a su esposa .

Recordemos que hace unos meses el cantante también fue noticia al contraer matrimonio con Paola Jara, con quien mantuvo una relación amorosa luego de separarse de la madre de sus hijos, Sandra Barrios.

El cantante, que se dio a conocer en el programa 'A otro Nivel', es uno de los exponentes más importantes del género popular en el país y a nivel internacional, con éxitos como 'Dulce pecado' y 'Ellas así son', éxito que compartió con el cantante mexicano Espinoza Paz.

Por ultimo los internautas no dejaron pasar la ausencia del cantante por motivo de su gira y le dedicaron varios mensajes en lo que le dijeron que no dejara sola Paola Jara, haciendo alusión a lo hermosa que es la cantante.

