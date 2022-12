Jhon Alex Castaño pidió PIEDAD en redes, ¿ahora qué hizo?

Jhon Alex Castaño está acostumbrado a ‘torear’ grandes escenarios, el artista sabe lo que es sentir susto antes de cantar, pero… ¿y el baile?

Esta vez con un reto en el programa

‘Día a día’ que lo obligó a menear sus caderas en público y el resultado no fue el esperado.

Te puede interesar: Foto: ERÓTICO piropo de Carolina Cruz para Lincoln Palomeque

Publicidad

Con mucha gracia, el ‘Rey del chupe’ pidió ayuda a través de sus redes sociales: ¿Quién se apiada de mí y me da unas clases de baile? Primera vez que me veo y noooooooo, pido disculpas a mis seguidores, ¿Quién me enseña?

Los comentarios y voluntarias no se hicieron esperar, muchos felicitaron la valiente confesión y otros, se burlaron del artista diciendo que estaba inventando pasos para darle originalidad al género.

Publicidad

Publicidad

Publicidad